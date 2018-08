Alexandria Ocasio-Cortez es criticada por dejar fuera a la prensa de dos eventos públicos

Alexandria Ocasio-Cortez, la joven de origen puertorriqueño que sacudió el establishment demócrata al ganar las primarias para el cargo de representante por el Distrito 14 de Nueva York, está siendo criticada por no permitir que periodistas acudieran a dos encuentros que tuvo ella con votantes esta semana.

De acuerdo con el Queens Chronicle, se excluyó a la prensa de los encuentros con votantes luego de que Ocasio-Cortez fuese "hostigada" por reporteros en una reunión comunitaria a la que asistió el activista Ady Barkan, a pesar de que habían advertido que no respondería preguntas de la prensa.

Ocasio-Cortez, quien se anticipa gane el curul por el Distrito 14 de Nueva York, argumentó en un tuit que querían fomentar un ambiente en el que los asistentes se sintieran en confianza y que su decisión no era algo noticioso.

Sin embargo, varios reporteros de medios nacionales y locales argumentaron que la prensa no puede ser excluida de un encuentro público.

"(Ocasio-Cortez) enfrentará tiempos difíciles en el Capitolio --donde los reporteros pasean libremente a todas horas del día y de la noche-- si esta es su actitud hacia la prensa", escribió la reportera de The Washington Post , Seung Min Kim, en un tuit compartido ampliamente.

En otro tuit, acotó que si no quería que la prensa estuviese presente, debió hacer una reunión privada.

En medio del debate, no faltaron seguidores que apoyaran la decisión de Ocasio-Cortez. Varios comentaron un artículo del Seattle Times en el que entrevistan a un inmigrante que alega que ICE lo detuvo por hablar con el diario sobre la detención de su novia.

Al ser entrevistado por el The Washington Post, Trent, el vocero de Ocasio-Cortez, afirmó que la candidata ha sido muy abierta con la prensa y que vetar a periodistas de sus actividades no ha sido una política de su campaña. No volverán a excluir a la prensa, aseguró.