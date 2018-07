El gobernador de Nueva York perdona a siete inmigrantes que enfrentan deportación

Entre los perdonados está el dominicano Elpidio Rodríguez, de 57 años, quien fue condenado por "posesión de una sustancia controlada y operar un vehículo de motor intoxicado". Sin embargo, desde hace 19 años no ha vuelto a cometer ningún otro delito, trabaja en hospitales de la ciudad y es el principal sustento para sus padres y familia.

"No lo creía", dijo Rodríguez a Univision Noticias al enterarse del perdón del gobernador.

También ha sido beneficiado Marino Soto, de 43 años y quien durante los últimos 12 años no ha vuelto a tener problemas con la justicia. Ahora, es dueño de una compañía de software en Connecticut y es voluntario de varias organizaciones humanitarias.

¿Evita la deportación?

"Perdonar significa perdonar el delito cometido por lo que ya no tienen antecedentes penales y ese registro criminal no puede utilizarse para la deportación", explicó Cuomo durante una conferencia de prensa.

Sin embargo, su acción no cancela automáticamente la deportación. Los temas migratorios son responsabilidad del gobierno federal por lo que no significa que el Departamento de Seguridad no siga con sus planes.