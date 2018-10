La mujer blanca que el viernes llamó a la policía después de afirmar que un niño negro de 9 años la había acosado sexualmente cuando pasó por su lado en una tienda de New York se disculpó por lo sucedidio.

Teresa Sue Klein, de 53 años, dijo al New York Post que no es racista y que quería disculparse, tras reconocer que la había tocado accidentalmente.

"Me gustaría disculparme con su hija y su hijo, pero no con ella (la madre de los menores)", dijo Klein. "Ella podría haberse alejado, pero no lo hizo. También soy budista, [pero] muestro mi temperamento".