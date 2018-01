Colegio califica como 'terrorista nivel 5' a niño de 9 años por llevar un cuchillo de mesa en su lonchera

Los padres de un alumno de 9 años, que asiste a una escuela primaria en Staten Island, Nueva York, están preocupados e indignados luego de que autoridades escolares calificaron a su hijo de terrorista porque le hallaron un cuchillo de mesa en su lonchera.

El menor, según relataron sus padres a Noticias 41 de Univision Nueva York, llevó el utensilio para cortar unos jalapeños y no tenía conocimiento de que se podía meter en problemas por esa acción que, dicen, “hizo sin ninguna maldad”.

“(Yo) lloro… lo más difícil es ver a tu hijo sentirse mal, quebrantarse en frente de ti, pidiendo como ayuda”, dijo Maybeli Mercado, madre del niño.

Mercado indicó que recibió un comunicado de la escuela en el que le informan que su hijo será suspendido por ocho días porque su conducta es un peligro para la salud, seguridad y bienestar de los demás niños del plantel.

La madre afirma que cuando le avisaron verbalmente del incidente, las palabras que usaron fueron mucho más fuertes. Lo calificaron como terrorista nivel 5, según el testimonio de los padres, algo que los tiene molestos, tristes y muy preocupados.

“Pero por qué si mi hijo no hizo eso”, reclamó la madre a uno de los maestros quien le respondió que sentía mucho la situación por la que estaban pasando y que tratarían de resolver el incidente.

Al parecer, la escuela ha manifestado su apoyo a los padres y dicen estar en desacuerdo con las medidas del Departamento de Educación en este caso. El personal que interrogó al niño cree que no tiene conciencia de la magnitud del problema y deducen que fue un acto inocente.



publicidad

“Si fuera un niño de 15, 16 o 17 años, la cosa sería diferente, pero solo tiene 9 años, en realidad creo que lo hizo sin ninguna maldad”, dijo Gregorio Nieto, padre del estudiante. “La verdad se quedó traumado, en verdad no sabe ni lo que está pasando”, agregó.

El incidente con el cuchillo ocurrió el jueves pasado y la suspensión de ocho días al alumno empieza este lunes 29 de enero.

A sus padres les preocupa que el calificativo de terrorista quede registrado en los antecedentes del niño.

“Yo espero que ellos (autoridades escolares) admitan que están mal”, dijo la madre. “No me lo digan a mí en mi cara, no me pidan disculpas, no gano nada con eso. Quien sufre es mi hijo… dejen de hacer sufrir a mi hijo como un criminal, si no lo es”, enfatizó.

Vea También: