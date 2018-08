Asesinó a su niña hace 30 años y saldrá en libertad condicional bajo la sospecha de que mató a otros siete bebés

Cronología de 9 muertes

Investigación, juicio y condena

En 1986, citaron a Marybeth para interrogarla. Aunque negó estar vinculada con las muertes de sus hijos, después de varias horas admitió que solo había asesinado a tres de ellos . "No le hice nada a Jennifer, Joseph, Barbara, Michael, Mary Frances y Jonathan", confesó, "solo a Timothy, Nathan y Tami. Los asfixié con una almohada porque no soy una buena madre", de acuerdo con Daily News .

La patología que explica su conducta

Libertad condicional aprobada al séptimo intento

Al cumplir los 20 años consecutivos de condena, en 2007 solicitó por primera vez su libertad condicional. Fue negada. En el cuarto intento, en 2013, pidió que se le permitiera demostrar que ya no era la misma persona de hace treinta años, contó The Daily Gazette .

"Les pido que me vean como soy hoy, no como era entonces, y para mostrar que soy una persona cambiada y amorosa, que me enfrento con el resultado de mis acciones todos los días", escribió. "Llevaré el dolor por el resto de mi vida. Sería un activo para la sociedad, no un problema".

El abogado Paul Callahan expresó su entusiasmo a The Daily Gazette por la inminente liberación. Su esposo, Joseph Tinning, que nunca estuvo implicado en ninguna de las muertes, de acuerdo con New York Post , aseguró estar "muy emocionado" de que todo esté terminando y que espera que viva con él en Duanesburg, un pueblo rural a las afueras de Schenectady.

Un caso muy sonado



Le siguió la investigación de Joyce Egginton en 1990, llamada "De la cuna a la tumba: Las cortas vidas y extrañas muertes de los nueve hijos de Marybeth Tinning" ( From Cradle to Grave: The Short Lives and Strange Deaths of Marybeth Tinning's Nine Children, en inglés). Describe detalles extraños y aterradores de los niños y cómo el juicio de la más pequeña fue el hilo conductor hacia las muertes de sus hermanos.