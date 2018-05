Gana una tarjeta de regalo de 25 dólares de Zoni Cafe

Para participar deberás visitar univisionny.com/vota y elegir la opción "login with Facebook" o "Play as a guest". A continuación, serás dirigido a una pregunta y después de responder tendrá la oportunidad de ver el video de Zoni.

Podrán participar quienes sean mayores de 18 años, residentes de New York, New Jersey y Connecticut, y no hayan ganado un premio del Patrocinador dentro de los últimos 30 días.