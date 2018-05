Encontraron un tesoro en el jardín de su casa y esto fue lo que hicieron

En principio, cuando estaban limpiando los restos de arboles y maleza dejada por los animales, al toparse con la caja pensaron que se trataba del decodificador de la compañía de cable. Pero no pasó mucho tiempo para que descubrieran que ese no era el caso.

Emocionante hallazgo

Matthew fue hasta esa dirección y tocó el timbre. Les preguntó si alguna vez habían sido robados, y los vecinos respondieron que sí. Según The New York Post , la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) confirmó que en 2011, esta pareja había sido víctima del robo de su caja fuerte con joyas y 52,000 dólares en efectivo.

Haciendo lo correcto

"Ella estaba como temblando y abrazándome", dijo Matthew Emanuel sobre su vecina. Cuentan que no faltó quien les preguntara por qué lo hicieron. La esposa fue contundente al afirmar que simplemente no era de ellos. "La verdadera recompensa es el buen karma", finalizó.



Los dueños de la caja de seguridad culparon del robo a Robert H. Costanzo, mejor conocido como el 'ladrón ninja', actualmente cumpliendo condena por 160 robos en Staten Island, señaló The New York Post. Sin embargo, esta información no pudo ser confirmada en la oficina del fiscal de distrito de la localidad.