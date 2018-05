Esta anciana actriz pagó menos de 30 dólares de renta en Nueva York durante más de sesenta años

Patricia O'Grady, de 84 años, fue atropellada por un automóvil cerca de su casa en Greenwich Village y murió a causa de sus heridas , informó el New York Times. Tuvo una carrera profesional en las tablas de cerca de 50 años y actuó en docenas de producciones teatrales, así como en telenovelas y en la película 'Taxi Driver'.

Su apartamento, sin embargo, es lo que está causando revuelo, después de que el New York Post informara que la difunta actriz pagaba de renta mensual menos de lo que cuestan 10 lattes (grandes) en Starbucks: $ 28.43, para ser exactos .

El apartamento estaba completamente vacío, y entre las cuatro fueron haciendo pequeños arreglos. No había muebles, ni lavamanos, ni bañera, ni agua caliente ni calefacción, pero tenían dos chimeneas, una estufa e incluso instalaron un fregadero y mobiliario básico.

Ella pasaba los días en el cercano YMCA, donde nadaba, se duchaba y leía el New York Times. Hasta poco tiempo antes de su fallecimiento, iba dos veces a la semana a hacer clases de danza en la escuela del Joffrey Ballet, cerca del apartamento barato. Su hermana Roberta refiere que el bajo monto de esa renta fue lo que le permitió a O´Grady tener una carrera como actriz.

O'Grady se negaba siempre a que se hiciera cualquier tipo de arreglo, le contó Pomerantz al New York Post. "Lo que me estás haciendo me está torturando. Por favor, deja el apartamento como está", le dijo a Pomerantz cuando una vez intentó instalar un sistema de calefacción.