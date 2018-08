Secuestró, quemó y golpeó a su empleada doméstica latina. Ahora pasará 10 años en la cárcel

Pero esa respuesta no fue satisfactoria para la pareja. Por eso, Devanand Lachman comenzó a golpearla repetidamente y le arrebató su teléfono celular y su cartera. La agresión no acabó ahí: junto con un cómplice la amenazó con un arma y varios cuchillos .

"Me ponía el cuchillo aquí (...) Me jaló el pelo y me dio (...) Y me pusieron el fuego", contó Machuca a Univision Noticias pocos días después de la agresión.