Fiscalía federal de Nueva York desmantela pandilla que aterrorizaba a Mount Vernon

La Fiscalía Federal de Nueva York acusó este jueves a una docena de supuestos pandilleros de Mount Vernon por crimen organizado y por aterrorizar la zona con violencia, venta de drogas y varios asesinatos, entre ellos el de la niña Shamoya Mckenzie en la pasada víspera de Año Nuevo.

La acusación indica que los miembros de la pandilla denominada The Goonies o The Goon Squad estaban involucrados en disputas territoriales con otras pandillas de la zona de Mount Vernon como los Boss Playa Family, Get Money Gangstas, Gunnas y Much Better Gang.



Como parte de esas disputas, sostiene la acusación, el pasado 31 de diciembre de 2016 uno de los Goonies, identificado como David Hardy, junto con otros tres miembros de la pandilla, dispararon a un pandillero rival y en su lugar mataron a Mckenzie, una adolescente de 13 años que viajaba en el auto de su madre por una calle del barrio.

Hardy está acusado de asesinato en segundo grado por ese crimen y se declaró no culpable.

Otro pandillero, Ernest Webb, fue acusado del asesinato de Dean Daniels, de 30 años de edad, en otra calle de Mount Vernon en 2014, con el propósito de entrar a la pandilla y aumentar su reputación dentro del grupo.

Los Goonies, según la acusación, se promovían en Facebook y YouTube, se tomaban fotos con otros pandilleros y hacían señas y vestían camisetas alusivas al grupo. Los pandilleros también fueron acusados de conspiración, fraude bancario y electrónico. De los 12 acusados, 10 estaban ya en custodia por diversos delitos y dos fueron detenidos este jueves.