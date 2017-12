Nueva York investiga denuncias de conducta inapropiada contra uno de sus concejales

Andy King es el foco de una investigación del Comité de Ética del Concejo Municipal por comentarios inapropiados de índole sexual a una empleada, indican reportes locales. En 2015, una empleada acusó a King de acoso sexual, recoge The New York Times, y la semana pasada otra presentó una queja por comentarios de índole sexual.

El concejal de El Bronx Andy King está en el punto de mira de una investigación por comentarios inapropiados a una de sus empleadas. Las acusaciones se discutieron este viernes en el Concejo Municipal de la ciudad, cuerpo que no ha identificado públicamente al concejal investigado, mientras el país entero debate el tema de acoso sexual.

El Comité de Ética del Concejo no ha ofrecido detalles de la sesión en la que votaron, a puerta cerrada, investigar las denuncias contra un concejal. Pero fuentes y reportes de medios como The New York Times, AM New York, The New York Daily News y The New York Post apuntan que el investigado es King.

La semana pasada, una empleada de King presentó una queja por comentarios sugestivos, de índole sexual, que presuntamente King le hizo, según The New York Daily News.



Dos años atrás, en 2015, una empleada del caucus Afroamericano, Latino y Asiático del Concejo acusó a King de acoso sexual "y de crear un ambiente de trabajo hostil en el que hacía comentarios sexistas", recoge The New York Times.

En ese entonces, una demanda no se llegó a radicar y el Concejo no fue parte de ningún acuerdo, aseguró la portavoz de ese cuerpo, Robin Levine, a dicho periódico.

Desde su oficina en El Bronx, King negó tener conocimiento del proceso de este viernes y cuando The New York Times le preguntó si negaba haber hecho comentarios inapropiados de índole sexual, no respondió.



Este viernes, reporteros contaron desde sus cuentas de redes sociales que los concejales en el Comité de Ética no respondieron sus preguntas sobre King o cuál de sus miembros investigan por las denuncias de conducta inapropiada.



La investigación en torno a las denuncias contra King se enmarcan en la discusión nacional sobre el acoso sexual tras múltiples denuncias contra prominentes figuras del entretenimiento, la política y el periodismo. Las indagaciones del Concejo en torno a King ilustran que el llamado "efecto Weinstein" es una suerte de bola de nieve que no da indicios de detenerse.