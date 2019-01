Una persona muere y otra resulta herida tras accidente en el Alto Manhattan

"Los primeros en responder encontraron al conductor muerto en la escena, tan quemado que no pudo ser reconocido, y aplastado dentro del vehículo", dijo la policía al diario The New York Post. No obstante, un pasajero de 37 años, cuya identidad aún no ha sido revelada, logró sobrevivir al impacto, y luego a las llamas. Aunque se encontraba en un estado crítico después del accidente, fue declarado estable.