Conoce a la Reina del Trap Colombiano: Steffi Crown

“Me gusta porque siento que hice mucho por el trap colombiano,” dijo la artista caleña en entrevista con Univision. “Muchos dijeron que no iba a funcionar, y en dos años ya hay muchas otras personas haciendo crecer el movimiento”.

Steffi fue introducida al hip hop por sus hermanos, escuchando el hip hop clásico de los 90s como DMX, Old Dirty Bastard y especialmente Notorious B.I.G., el destacado rapero neoyorquino. “Era un freestylero muy bravo, muy bueno,” nos dice Crown.

A partir de ello, Steffi Crown empezó a organizar una serie de fiestas en Cali, Colombia, que presentaban mayormente música trap. “Empecé a hacer las primeras fiestas underground de trap en Cali, me presentaba yo e invitaba artistas locales. No poniamos reggaeton latino, si no Trap de Estados Unidos, underground, de Atlanta.”