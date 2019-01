Conoce a Juan Wauters, el artista de Queens que hace vibrar el sonido de latinoamérica

“[Jackson Heights] fue un buen lugar para entender qué es importante ser fiel a lo que es uno, no se necesita cambiar sus tradiciones para encajar en Nueva York. Encajamos desde el primer día”. Sin embargo, Juan no empezó cantando en español. Su primera agrupación The Beets interpretaba canciones en inglés y contaba con un sonido más rockero. “Algo que hace uno al venir para acá, es tratar de sentirse local para poder avanzar. Si uno se queda pensando en el lugar de donde uno es, uno no va avanzar”.