NO TE PUEDES PERDER NUESTRO XMAS EN PRIVADO GRACIAS METRO BY T-MOBILE EN SALSA CON FUEGO DESDE LAS 7:PM, SOLO PUEDES GANA TUS ENTRADAS ESCUCHANDO LA X96.3FM Y EN LAS TIENDAS PARTICIPANTES DE METRO BY T-MOBILE ESTE MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE EN VIVO “JOWELL Y RANDY”, “DELA GHETTO”, “LEEBRIAN”, “LYANNO” y "WOLFINE"!! NO TE LO PIERDAS