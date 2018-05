Cómo votar en California este 5 de junio

No, no es necesario que lleves tu ID para votar. California tampoco requiere prueba de ciudadanía para votar (ni certificado de nacimiento, ni pasaporte). En el centro de votación te preguntarán solo tu nombre y dirección.

La única excepción es que esta sea la primera vez que votes y no te hayas registrado en persona. En ese caso tendrás que llevar un ID válido con foto (licencia de conducir válida o identificación del estado) o una copia de un recibo de pago de servicios, estado de cuenta bancario, un cheque de nómina, u otro documento que muestre el nombre y la dirección del votante.