Religioso del Perú, entre los señalados como abusadores sexuales en reporte de Pensilvania

Guido Quiroz Reyes, quien murió en 2006, fue acusado en una corte estatal de la Florida de asalto sexual a tres niñas, dos de ellas menores de edad, pero no fue condenado por dilaciones en el proceso relacionadas con sus condiciones mentales.

Univisión Investiga se comunicó con el centro el martes para conocer las actividades realizadas por el religioso en esa institución, que se dedica a apoyar a la comunidad hispana desde la década de los 40, pero las llamadas no fueron respondidas.

Según el mismo reporte, Quiroz negó la acusación y la familia le pidió que se fuera de la casa. En 1994 el religioso les imploró que no lo denunciaran por los abusos sexuales, pero la familia contactó a las autoridades.

Alegatos de enfermedad mental

Quiroz fue arrestado en febrero de 2000, cinco años después de que la denuncia criminal fue presentada en el condado de Polk. El documento no revela el nombre de los denunciantes. El ex sacerdote estuvo bajo arresto 12 días, tras los cuales obtuvo libertad bajo fianza, de acuerdo con documentos judiciales y del condado de Polk obtenidos por Univision Investiga.

Personas contactadas en ese lugar negaron que conocieran al sacerdote y pidieron a reporteros de Univision que consultaran con la diócesis local. Una vocera de la diócesis dijo que los archivos no mostraban ningún documento de Quiroz.

Univision tuvo acceso al historial del caso pero no al contenido de las mociones. De acuerdo con el prontuario, Quiroz se declaró inocente tras su arresto. Desde el primer año del proceso se empezó a ventilar en la corte si el acusado estaba en condiciones siquiátricas para asumir el juicio. El registro reporta el pago de especialistas que evaluaron el estado mental del acusado. Al comenzar el proceso, en 2000, Quiroz tenía 82 años. Hay varias anotaciones en el expediente en las que se lee “el acusado no es competente para proseguir’’ o el acusado “no está presente’’.

A lo largo de seis años, a partir de su arresto, el caso criminal de Quiroz, se fue dilatando hasta que se produjo la muerte del acusado. De acuerdo con el informe del Gran Jurado de Pensilvania, Quiroz falleció en 2006. El historial de su caso refleja que en julio de ese año se le retiraron los cargos, aunque no es claro si fue como consecuencia de su muerte o por argumentos de la defensa.

La oficina de la fiscalía estatal no respondió llamadas de Univision. James Marion Moorman, el entonces jefe de abogados de oficio, que aparece como primer defensor del sacerdote, dijo que no recordaba detalles del proceso porque en su condición de jefe de la oficina de la defensa de oficio él delegaba a otros abogados la defensa particular de los acusados.