Una pequeña de tres años llama entre llanto a su mamá por FaceTime para mostrarle que su padre sufría de un infarto

La pequeña Molly McCabe, de tan solo tres, le salvó la vida a su padre gracias a que supo cómo hacer una llamada por celular. Molly se había quedado solo con su padre en su casa en Winchester, Virginia. Cuando la pequeña vio que el papá se cayó del sofá pensó que solo se trataba de otro intento de su padre de hacerla reír con sus juegos. Pero su padre no se paró después de un tiempo. Ella empezó a llorar para llamar su atención, pero nada logró hacer que el padre cambiara su posición.

Cuando la madre de Molly vio la cara de su esposo supo que las cosas no estaban bien y siendo una enfermera de cuidados intensivos supo que alguien tenía que asistirlo de manera inmediata por lo que llamó a los vecinos y amigos que pudo para que fueran a la casa y se ocuparan de la emergencia mientras ella llegaba a la casa.

Ya en el hospital, los médicos reportaron que Trevor McCabe tenía un coagulo en una arteria del cerebro que le generó un infarto que suele ser fulminante. Mientras Trevor se recupera en el hospital la familia no para de agradecerle a la pequeña que por avisar a tiempo ayudó a salvarle la vida a su padre. Nadie sabe muy bien cómo fue que la bebé consiguió llamar a su mamá una vez que ella todavía no lee, y en el teléfono de su papá no aparecía una foto de su madre para identificarla.