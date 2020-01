Esto es lo que cuesta la casa más cara a la venta en los Estados Unidos

Luego de enfrentar algunos problemas de permisos de construcción y falta de financiamiento, por fin está a punto de salir a la venta la mansión The One, considerada la casa más costosa de Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por el diario internacional El País , tras siete años de construcción de la casa, el actual dueño y promotor de la casa, Nile Niami, quien además es productor de cine, aseguró que no bajará el precio de la construcción, con lo que pondrá a prueba la respuesta del mercado.

Una inversión de alto riesgo.

The One le arrebató el título de la casa más costosa del país a The Billionaire, otra mansión de lujo en el mismo barrio de Bel Air y las cual se cotizó en 250 millones de dólares. Pese a ese costo inicial, la residencia fue finalmente vendida en sólo 94 millones de dólares, al realizarse un descuento del 62%, en octubre de 2019.