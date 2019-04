A dos semanas del estallido virtual de #MeTooMx, las denuncias por acoso empiezan a tener consecuencias en el mundo real

“ Al principio los grandes medios mainstream impresos, televisoras, incluso grandes cadenas de radio no reportaron el #MeTooMx,era como si no estuviera ocurriendo”, relató a Univision una vocera del colectivo PUM (Periodistas Unidas Mexicanas). "Quienes informaron desde el inicio fueron medios digitales y extranjeros. Antes lo reportaron Al Jazeera, The New York Times, The Washingon Post y The Guardian que los medios mexicanos.

Este fin de semana el tema por fin está en todas las páginas de opinión, en los noticieros y en la radio dando cuenta del saldo: cientos de casos entre los círculos de escritores, periodistas, activistas, académicos, cineastas, músicos, publicistas, deportistas, artistas, fotógrafos… y lo que siga acumulándose.

Las revistas Chilango y Máspormás separaron de sus cargos a dos colaboradores sobre los que pesan acusaciones que por fin, se están investigando. “El diarioReforma retiró a un directivo, pero nunca dijo públicamente por qué lo retiraba,” señaló el colectivo de periodistas para hacer hincapié en la necesidad de dejar de proteger a los agresores.

Las publicaciones Nexos y Periodistas de a pie se comprometieron a crear protocolos de denuncia, protección y acompañamiento para las víctimas de acoso, abuso y hostigamiento en sus centros de trabajo.

Pero para llegar a esto ha sido necesario que muchas mujeres cambiaran su relación con el miedo y con el silencio para denunciar públicamente y con lujo de detalles a sus agresores desde cuentas creadas ex profeso por colectivos gremiales independientes.

Todo empezó el 21 de marzo, cuando la editora Selva Hernández canceló la presentación de un libro del escritor Herson Barona, que iba a celebrarse en su librería en la CDMX. Lo hizo en respuesta a una serie de acusaciones por violencia de género.

Las denuncias contra Barona por agresiones sexuales, físicas y emocionales se multiplicaron en tiempo récord.



Él intentó defenderse desde su cuenta de Twitter con un texto en el que negaba todo.



En respuesta alguien lo acusó de gaslighteo a gran escala. A muchos que habían seguido la historia en Twitter les indignó su deslinde, sobre todo porque para entonces ya había señalamientos de terceros que afirmaron ser sido testigos de sus agresiones hacia distintas mujeres. La red explotó en insultos en su contra, hombres y mujeres condenaban por igual el abuso del presunto predador.

Prontísimo este caso pasó a segundo plano, al surgir la cuenta @MeTooEscritores que se ofrecía como plataforma de denuncia para que mujeres afectadas cotidianamente por la violencia sexual, emocional, física y psicológica en el gremio literario mexicano pudieran denunciar a sus agresores, nombrarlos públicamente y permanecer anónimas por el miedo a ser revictimizadas o a sufrir represalias.

La cuenta empezó a recibir decenas de acusaciones que con minucia detallaban sus historias de acoso. Algunas valientes renunciaron al pacto de confidencialidad en un ánimo de confrontación directa.

Algunos cuestionaron la credibilidad de estas denuncias sin cara y nombre, pero otras mujeres clamaron sororidad y surgieron los hashtags de acompañamiento #YoLesCreoAEllas, #YoLesCreoATodas #MujeresJuntasMarabunta #SeVaACaer como anticipo de una tormenta cuyas dimensiones aún no se vislumbraban.

A la denuncia de alguien que no pertenecía al medio literario, señalaron: ‘Pero él es periodista.’ Y alguien más exigió: ‘Necesitamos un #MeTooPeriodistasMx’. El colectivo PUM (Periodistas Unidas Mexicanas) creó el hashtag, ofreció su cuenta como plataforma para las denuncias de acoso en el sector periodístico y estableció un protocolo de verificación para confirmar que quien acusa sea una persona real y no un bot.

Reacción en cadena: horas después ya había al menos 11 cuentas creadas por colectivos independientes de mujeres de distintos gremios para garantizar protección y acompañamiento quienes quisieran a denunciar las agresiones de las que hubieran sido víctimas y que han tenido que callar por años.



Estas y otras cuentas se vieron rebasadas por la cantidad de denuncias que les llegaron cuando el valor de una se convirtió en el de todas.





De un lado liberación y solidaridad, del otro incomprensión, suspicacia y paranoia

No solo twitter se polarizó, también las dicusiones entre los convencidos de que el #MeTooMx no es otra cosa que una cacería de brujas, porque aunque cada vez son menos los que minimizan la necesidad de un movimiento así en México, una buena parte de la sociedad aún no distingue la diferencia entre anonimato y confidencialidad o peor aún: está más preocupada por el posible daño a la reputación de los acusados, que por el daño causado sistemática e impunemente a un número altísimo de víctimas.

La batalla campal que por estos días libran los mexicanos en Twitter ha expuesto crudamente tanto las dinámicas disfuncionales de una cultura machista, como la responsabilidad colectiva al naturalizar la violencia en contra de las mujeres que se deriva de una inequidad de género histórica, y de cómo ésta ha vulnerado su derecho a denunciar a sus agresores, porque ni en lo público ni en lo privado México cuenta con instancias ni protocolos que garanticen protección y justicia para las afectadas.

Los medios mexicanos y su resistencia al desprestigio

Los principales periódicos, canales de televisión y estaciones de radio reportaron apenas tangencialmente el alboroto de las redes sociales a partir de las denuncias. Se resistieron la abordar de manera frontal y explícita las historias y los personajes ventilados a través de #MeTooMx. Se resistieron hasta que la tensión social empezó a salir del mundo virtual y a permear los espacios de convivencia. No obstante, lo hicieron sin comprometerse por ejemplo, a repetir los nombres de los acusados a pesar de que muchos de ellos gozan de cierta celebridad en sus círculos profesionales. “Si realmente no hubiera encubrimiento y no hubiera impunidad, esos casos se denunciarían de manera institucional. Pero justamente porque las víctimas parten de esa perspectiva saben, sabemos a lo que nos estamos enfrentando”, afirmó María, la representante de PUM que se negó a revelar su apellido por miedo a represalias en su trabajo. En México nunca antes se había llamado a los acosadores por su nombre y públicamente a rendir cuentas.

Entre los señalados había artistas, intelectuales, directivos, ídolos... y amigos y familiares y nombres de rancio 'prestigio'.

Muchos enmudecieron en tanto observaban las reacciones de los acusados, tan diversas que fueron del escarnio a la victimización, del desmentido a la disculpa, de las amenazas al silencio. Unos pocos ofrecieron disculpas públicas que no necesariamente fueron bien recibidas.

La tragedia que agudizó el encono de la discusión en redes sociales

La historia del #MeToo mexicano alcanzó su punto más álgido la mañana del 1 de abril, cuando las autoridades encontraron colgado en un árbol de la colonia Narvarte el cuerpo del músico y escritor Armando Vega-Gil, quien tras ser denunciado por una menor de edad, publicó a través de Twitter una carta que detallaba las razones de su suicidio.

Con su decisión, este hombre querido entrañablemente por sus colegas y amigos, y considerado un bastión de culto del rock mexicano, desató una tormenta de intensidad sin precedentes en la red social donde por días se debatió larga y dolorosamente la credibilidad de la mujer que señaló a Vega-Gil por presuntamente hacerle insinuaciones sexuales cuando ella tenía 13 años y él 50.

Muchos responsabilizaron al movimiento y a sus denuncias “anónimas” y “cobardes” por la muerte de un hombre que pudo haber sido inocente, en tanto muchas mujeres cerraban filas defendiendo el derecho de las víctimas a denunciar bajo la protección del recurso de confidencialidad.

Y en medio de todo eso cientos de afligidos amigos y admiradores del músico, en medio de su duelo se negaban a creer que las mujeres que sumaron sus testimonios a la primera denuncia contra él pudieran estar diciendo la verdad.

#MeTooMx revela, s

obre todo,

un profundo dolor colectivo

En medio del estupor por la tragedia que zanjó la posibilidad de reivindicar la reputación de Armando Vega-Gil, los colectivos de mujeres que gestionan las cuentas de denuncia han defendido su determinación a no callar más este tipo de acusaciones, aunque han hecho pausas en aras de digerir lo sucedido y replantear las formas y procesos de denuncia.

En las cuentas de otros gremios siguen publicándose denuncias pero mucho más lentamente. Sus gestoras convocan además a asambleas y conversatorios para dar cauce a nuevos objetivos, como exigir a las autoridades privadas y federales que investiguen sus denuncias y procedan en consecuencia; o como brindar acompañamiento legal y psicológico a las víctimas que han decidido denunciar.





La discusión está abierta

Las críticas en torno a la forma en que se han hecho las acusaciones del #MeTooMx son infinitas, pero hay reclamos recurrentes que revelan la genuina incomprensión del problema por una parte de la sociedad: “¿Por qué no dan la cara?", "¿Cómo vamos a creerles si no sabemos quiénes son?", "¿Por qué denuncian años después, por qué no cuando ocurrió la agresión?", "¿Resulta que ahora cualquiera va a poder hacer acusaciones así de graves sin presentar pruebas ni revelar su nombre?".

A fuerza de repetir las explicaciones a estas preguntas en conversaciones virtuales y presenciales, en diversas plataformas, con variedad de ejemplos y desenlaces, parece que algunos empiezan a comprender que #MeToo no habría sido posible en México de otra forma por el desbalance de poder que vulnera a la víctima todavía más al desconocerla y revictimizarla.