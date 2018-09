Reportan tiroteo que deja "múltiples víctimas" en Maryland

Según el alguacil, la situación aún no está contenida, por lo que pidió a los residentes el evitar la zona de negocios entre Spesutia Road y Perryman Road.

Las autoridades no han dado más información, por lo que se desconoce el origen del tiroteo o si hay uno o varios atacantes. Según la agencia AP hay "múltiples muertos". Una conferencia de prensa está prevista a las 11:45 am ET para dar más detalles sobre lo sucedido.