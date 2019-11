Policía reporta el arresto del sospechoso del tiroteo en secundaria en Santa Clarita que dejó al menos un muerto y cinco heridos

El tiroteo ocurrió antes de las 08:00 am, hora local, dentro de las instalaciones de la escuela, ubicada en el 21900 Centurion Way, en Santa Clarita. El sospechoso es un joven de 15 años de edad y al parecer es estudiante de la secundaria.

Villanueva informó que el sospechoso se encuentra entre los heridos y que, de hecho, fue uno de los primeros que fueron trasladados a un centro médico local. Mencionó que la lesión que presenta “parece de bala”, pero que esta no se disparó como parte del operativo policiaco que se implementó en el plantel. No está claro si el joven trató de suicidarse o se hirió accidentalmente.

“Vivimos en un mundo que ya no es el mismo"

“Vivimos en un mundo que ya no es el mismo al que conocíamos antes (…) Es triste que mis hijos tengan que vivir esta situación nueva por el simple hecho que esta persona (el sospechoso) no sabe manejar sus discursos”, agregó.

El matrimonio Arana logró reunificarse con su hija en el parque Central, al cual trasladaron a los estudiantes. Con lágrimas, así relató la joven lo sucedido: “Es muy triste porque todo estaba tranquilo y de repente le quitan la vida a uno. Cinco minutos antes iba a salir al baño, pero no fui. Iba a ir a un baño donde empezó el tiroteo y le doy gracias a Dios que no fui porque pude haber sido yo. Es muy triste”.

Su padre conto a Univision 34 que su hija le llamó a las 7:42 am para avisarle lo que estaba pasando. “Es algo que lo he visto en la televisión, pero no lo he sentido en carne propia. Yo sentí que se me enchinó la piel cuando me dijo: ‘Papi, te amo’. Le dije: ‘Yo también’. Es horrible”, describió.