Es falso que la tinta de las plumas para las elecciones mexicanas se borre con fuego, como muestra ese video
En una grabación que se ha hecho viral en redes sociales, una mujer asegura que la tinta de los bolígrafos que entrega el Instituto Nacional Electoral de México desaparece al entrar en contacto con calor. Pero esto ha sido desmentido por el organismo comicial.
Una mujer asegura en un video que está circulando en redes sociales que los bolígrafos que entrega el Instituto Nacional Electoral de México (INE) se borran al entrar en contacto con calor. Para supuestamente demostrarlo, pasa fuego por encima de un trazo que hizo con una pluma de tinta negra y por otro que hizo con una de tinta azul (que dice es la que te dan en el INE) y muestra cómo la segunda línea desaparece. Sin embargo, su afirmación es falsa: el mismo organismo electoral lo desmintió. No solo aseguró que las plumas que usa en cada proceso son indelebles, sino que también dijo que los ciudadanos incluso pueden llevar sus propios lapiceros.
“¿Sabías esto? ¡Si no lo sabías, comparte!”, dice el texto insertado en el video en el que aparece la mujer haciendo la demostración con los dos bolígrafos. La grabación fue compartida en Instagram el 12 de marzo de 2024 y seis días después acumulaba más de 22,600 “me gusta” y 883,000 reproducciones.
En elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google que arrojó, entre los resultados, una publicación de la Central Electoral del INE en la que se cataloga de falso el mismo video que estamos verificando y se explica que “los marcadores tipo crayón que proporciona el INE son creados especialmente para cada elección y una de las características es que sean indelebles”. Además, se explica que si la persona lo prefiere también puede llevar su “propio plumón o pluma”.
En otra nota informativa del INE que también desmiente la grabación objeto de esta verificación, se detalla que “el marcador de boletas que se utilizará en el Proceso Electoral Federal 2023-2024 está elaborado a base de pigmentos, aglomerantes y ceras” que “permiten que la marca se fije de manera correcta en la boleta”; y se asegura que “las marcas que se impriman en las boletas utilizando los marcadores que se provean para las elecciones federales y locales de 2024, no se pueden eliminar con la aplicación de calor, por lo que todo intento de borrado dejará muestras claras y visibles de una enmendadura en la boleta”.
En elDetector encontramos que este mismo video (y otro similar) circuló también en procesos electorales anteriores, como el de 2023 en México y el de ese mismo año en España. En ambos casos fue desmentido por verificadores como Animal Político y Maldita.es, que al igual que elDetector son miembros de la International Fact-Checking Network (IFCN).
El 2 de junio de 2024, México tendrá elecciones federales, en las que se elegirá un nuevo presidente, así como decenas de senadores y diputados.
Conclusión
Es falso, como se asegura en un video, que la tinta de los bolígrafos entregados por el Instituto Nacional Electoral de México se borran al entrar en contacto con calor. El propio organismo comicial ha desmentido esa grabación, que ya circuló en procesos comiciales mexicanos anteriores. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.
¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.
Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.