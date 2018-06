"A veces simplemente no puedes salvar a las personas de sí mismas", la hermana de Kate Spade sobre los problemas mentales de la diseñadora

Aunque las autoridades de Nueva York siguen en las investigaciones sobre los detalles del suicidio de la reconocida diseñadora Kate Spade , en su casa en Manhattan, su hermana mayor, Reta Saffo en un mail enviado a la cadena NBC ha confirmado que el acto no fue del todo inesperado para la familia.

“Estuvo rodeada de gente que le decía a todo sí durante demasiado tiempo, por lo tanto, no recibió la atención adecuada para lo que yo creía (y probé numerosas veces para tratar de ayudarle) era un trastorno bipolar derivado de su inmensa celebridad", escribió Saffo, quien, en una carta anterior, enviada al diario Kansas City Star , dio detalles de los numerosos viajes que la diseñadora había hecho entre Napa y Nueva York para ser tratada.

"¡A veces simplemente no puedes salvar a las personas de sí mismas!", escribió Saffo quien agregó: "Una de las últimas cosas que me dijo fue: 'Reta, sé que odias los funerales y no asistes a ellos, pero para el mío, por favor, podrías venir. ¡Por favor!'”, concluyó Saffo.