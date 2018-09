Policía investiga la muerte de la madre cuya hija fue asesinada por la MS-13 en Long Island

La investigación de la policía

"Es importante dejar claro que este incidente no tiene nada que ver con la MS-13, este no fue un acto de la pandilla ni se hizo en coordinación con ella de ninguna manera”, dijo Timothy Sini, el fiscal general del condado de Suffolk. Durante el fin de semana la policía no ha revelado mucha más información sobre los hechos ocurridos y aún no ha presentado ningún tipo de cargo criminal en conexión con la muerte de Evelyn Rodríguez. El nombre de la conductora de la camioneta tampoco se ha hecho público.