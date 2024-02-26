Un militar estadounidense muere tras prenderse fuego frente a la embajada de Israel en protesta por la guerra en Gaza

Video “No seré cómplice de genocidio”: un militar se inmola frente a la embajada de Israel en Washington

Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió tras prenderse fuego frente a la embajada de Israel en Washington DC a modo de protesta por la cruenta ofensiva de ese país en Gaza.

El Departamento de Policía Metropolitana reportó este lunes que el militar, identificado como Aaron Bushnell, de San Antonio (Texas), murió por las heridas que sufrió en el incidente.

Según una fuente familiarizada con lo ocurrido, que habló bajo anonimato con la agencia AP, el hombre llegó a la embajada poco antes de la 1:00 pm y comenzó a transmitir en vivo en la plataforma Twitch.

Las autoridades creen que inició una transmisión en vivo, dejó su teléfono grabando, y luego se roció con un combustible y se prendió fuego, mientras decía que no seguiría siendo "cómplice de un genocidio". El video fue eliminado de la plataforma, pero las autoridades obtuvieron una copia para analizarla.

"Palestina libre": el hombre que se prendió fuego frente a la embajada de Israel

De acuerdo con un reporte del diario The New York Times, mientras ardía en llamas, el hombre gritó "¡Palestina libre!" y luego se desplomó al suelo.

Equipos de emergencia acudieron al lugar en respuesta a una llamada "por una persona en llamas frente a la embajada israelí", según informó el cuerpo de bomberos de la capital en la red social X. Pero cuando llegaron, ya el fuego había sido extinguido por los agentes del Servicio Secreto, que se encargan de velar por la seguridad del cuerpo diplomático acreditado en Estados Unidos.

Los bomberos reportaron que el hombre fue trasladado al hospital con "heridas críticas que ponen en peligro su vida".

La Policía Metropolitana de Washington DC dijo en un comunicado que habían acudido a la escena para apoyar al Servicio Secreto que protege la Embajada y que habían llamado a su equipo de explosivos para que examinasen un vehículo sospechoso. No se halló ningún material explosivo ni peligroso fue hallado en el auto.

Un portavoz de la embajada israelí notificó que ningún miembro de su personal había resultado lesionado por el incidente.

Las protestas contra Israel por la guerra que libra en Gaza desde los cruentos ataques de Hamas el pasado 7 de octubre de 2023 se repiten prácticamente cada día en todo Estados Unidos, mientras el número de palestinos muertos en Gaza se acercaba este lunes a los 30,000 y crece el llamado internacional a un alto el fuego urgente.

En diciembre del año pasado, un manifestante se inmoló frente al consulado israelí en Atlanta y también se prendió fuego, tras rociarse con gasolina, en lo que la policía describió como "un acto extremo de protesta política".

Con información de AP y AFP.