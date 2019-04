Intentan rescatar a 5 hombres que quedaron atrapados en una cueva en Virginia

De acuerdo Billy Chrimes, coordinador de búsqueda y rescate del Departamento de Manejo de Emergencias de Virginia, seis hombres entraron a Cyclops Cave cerca de la localidad de Cleveland para acampar allí durante la noche del sábado, pero empezó a llover tan duro que no pudieron salir, dijeron los cuerpos de rescate.

EL joven que logró salir dijo que sus compañeros no están perdidos y no están demasiado lejos en la cueva, pero no tenían mucha comida o agua extra.