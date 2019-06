Ganó $344 millones usando los números que venían en una (verdadera) galleta de la suerte

En una rueda de prensa, Jackson de 66 años, dijo que tuvo que buscár en Google el número ganador del premio mayor de la lotería por que no ve televisión. Cuando vió el resultado le dijo a su esposa: "No vas a creer esto, lo tengo todo".

La suma ganada, dijo, "espero que no me cambie mucho", "Voy a tratar de no cambiar mi vida. Todavía voy a usar jeans, quizás unos más nuevos".