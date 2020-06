¿Tienen los campesinos la culpa del récord de contagios de coronavirus en Florida como dice el gobernador?

“El gobernador dice ‘es que viajan en un bus como sardinas’. Entonces, si él sabe que viajan en un bus como sardinas, ¿por qué no pone interés de que las personas tengan una mejor transportación?” , se preguntó Claudia González, organizadora de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida en Homestead.

En esa conferencia, DeSantis agregó que el incremento en los casos confirmados se debe también a los contagios en los hogares de ancianos, como intentando apuntar su dedo a sitios específicos de posibles transmisiones. Pero no proporcionó datos, como los casos por códigos postales, para sustentar su afirmación.

De las zonas agrícolas a las urbes del estado

"Estamos viendo brotes en áreas metropolitanas, no necesariamente los estamos viendo de la misma manera en otras partes del estado", dijo DeSantis en una conferencia de prensa en Orlando este martes, en la que también trató de justificar su decisión de no obligar el uso de mascarilla en todo el estado.

No habló de nuevas medidas para frenar la propagación del virus. Pero sí afirmó que hará cumplir de forma más agresiva las ya existentes. Aseguró que tendrán en su mira a los negocios que violen las normas del proceso de reapertura, como algunos bares que dijo son un “caos desbordado de gente”.

Es difícil precisar con certeza qué está impulsando las tasas más altas de hospitalizaciones sin que se realice una mayor cantidad de pruebas y se intensifique el rastreo de contactos para identificar posibles nuevos casos, algo que según algunos funcionarios locales el estado no ha estado haciendo de forma apropiada.

Sin embargo, médicos han expresado cierto alivio pues parte de los infectados que han requerido hospitalización recientemente son jóvenes que no se han enfermado de gravedad como sucedió más ampliamente con los pacientes de abril.

"Estas son personas de bajos ingresos que, si no trabajan, no comen", dijo Carlos Migoya. "Esas personas salen, se infectan, y luego lo traen a casa y luego infectan a toda la familia", agregó en una explicación que coincide con lo dicho por líderes de organizaciones de trabajadores campesinos a Univision Noticias.

“Se han sacrificado más que nadie”

"Los trabajadores agrícolas no deben ser utilizados como chivos expiatorios por el fracaso de Florida en contener la propagación del virus", dijo Arturo López , miembro del comité de los Proveedores de Servicios para Migrantes, una coalición de más de 40 organizaciones en todo el sur de Florida.

Oscar Londoño, líder en la organización We Count!, coincidió con López y aseguró a Univision Noticias que a los agricultores no les dieron las ayudas necesarias para protegerse de virus.

“Lo que hemos visto desde el inicio de la pandemia es que los trabajadores han estado trabajando, sus patrones no le han ofrecido mascarillas, guantes, condiciones sanitarias, entonces muchos trabajadores han tenido que traer su propia protección”, detalló.

“Hemos pedido por meses al gobernador que actúe en colaboración con organizaciones como la Organización de Trabajadores de Immokalee y la Asociación de Campesinos de Florida” , agregó Londoño. Pero eso no ocurrió a tiempo, afirmó.

“Entonces tenemos una crisis de vivienda que ha causado una crisis de salud, porque muchos trabajadores si se enferman no pueden regresar a su casas porque están alrededor de muchos otros trabajadores”, dijo. “Muchas veces tienen que compartir carros y a veces buses o vanes y van todos juntos. Pero la culpa no es de los trabajadores por las condiciones de pobreza, la culpa es del gobierno por no actuar y enfrentar esta crisis”, acotó.