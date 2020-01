Osteoporosis: recomendaciones para tu seguridad

7 consejos que ayudan eficientemente a prevenir las caídas y fracturas cuando las condiciones del tiempo son malas

Para reducir las posibilidades de que accidentes ocurran y si eres mayor de 50 años, debes poner en práctica las siguientes recomendaciones, sobretodo si ya has sido diagnosticado/a, o hay historia previa de osteoporosis en un familiar de primera línea como tus papás o hermanos.

Empieza por escoger el calzado correcto. Usa zapatos con suelas de goma antideslizante y tacón bajo. Si es temporada de nieve o lluvias, opta por botas con las mismas características. A la par, usa ropa que no tenga colgandejos o demasiado larga o ancha, para que no te enredes con tus propios pies o con algún objeto. Procura que bolsos o carteras se puedan colgar al hombro -o atravesar- para dejar las manos libres. Usa los pasamanos siempre que los veas. Ilumina bien todos los espacios por donde te desplaces. Sobre la puerta de la casa, instala luces de encendido automático, para que puedas ver tanto cuando entras, como cuando sales. Mantén la entrada de tu casa libre de nieve, basura o agua estancada.Siempre permanece atento/a al camino para no pisar superficies mojadas o con nieve o hielo. Si lo hay, opta mejor por el césped.En caso de que lo necesites, no te de pena usar un andador o bastón. Esto te ayudará a mantener el equilibrio y apoyarte con mayor seguridad. Tu bienestar está primero que nada.

Recuerda: las estadísticas indican que en la actualidad esta enfermedad afecta al 25% de la población mayor de 50 años.