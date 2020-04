Miles de trabajadores de la salud contrajeron el coronavirus: 27 han muerto, aunque es probable que haya más, indica reporte de CDC

El 95% de los pacientes de atención médica infectados no fueron hospitalizados. Del 8% al 10% que estaban infectados, hasta el 5% ingresaron en cuidados intensivos. Entre los 27 trabajadores que murieron, 10 tenían 65 años o más.

“Es fundamental hacer todo lo posible para garantizar la salud y la seguridad de esta fuerza laboral nacional esencial de aproximadamente 18 millones (de personas de atención médica), tanto en el trabajo como en la comunidad”, concluyó el informe. “Mejorar la vigilancia a través de informes rutinarios de ocupación e industria no solo beneficia a Profesionales del Cuidado de la Salud (HCP), sino a todos los trabajadores durante la pandemia de covid-19".



“Yo trabajo en la sala de emergencias del hospital UC Davis Medical Center, pero no sabía que algunos pacientes ya estaban infectados porque no había kits de pruebas”, dijo. “Nosotros, a simple hacíamos una valoración de los pacientes, de acuerdo como se presentaban los síntomas; algunos después daban positivo, porque de inicio eran asintomáticos, pero no había un protocolo ni una manera rápida de identificar a quienes estaban enfermos”.