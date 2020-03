Menor cuya muerte se asoció al coronavirus no recibió atención porque no tenía seguro de salud, dice alcalde de la ciudad

El alcalde R. Rex Parris, de Lancaster, California dijo que el adolescente del condado de Loa Ángeles, cuya muerte fue originalmente atribuida al coronavirus y es ahora investigada por autoridades federales, no recibió tratamiento en una clínica del Valle del Antílope, porque no tenía seguro de salud.

“No tenía seguro, por lo que no lo trataron”, dijo Parris en un video publicado en YouTube .

Según el alcalde, personal del centro de atención de urgencias a donde llevaron al adolescente, dieron instrucciones de que probara la sala de emergencias del Hospital Antelope Valley (AV), un hospital público de la zona. El nombre de la clínica de atención de urgencias que se negó a tratar al adolescente no ha sido revelado.

El alcalde explicó en su video de YouTube que se cree que el joven de 17 años no tenía condiciones crónicas de salud que pudieran haber contribuido a su muerte.

“Había estado enfermo por unos días, no tenía problemas de salud previos. El viernes antes de morir, estaba sano, estaba socializando con sus amigos ", explicó el alcalde. “Para el miércoles, estaba muerto”.

“No reconocieron la urgencia”

“Lo que debieron haber hecho era estabilizarlo y llamar a una ambulancia”, añadió. “Fallaron en sus propios procedimientos, y ahora, es momento que cada proveedor de servicios de salud mire en retrospectiva y analice sus procedimientos para ya no muera otro niño; debieron haber llamado a una ambulancia y nadie lo hizo”.

“Lo más conveniente para todas las personas que no tengan seguro de salud es ir a una clínica comunitaria cerca de su casa; allí se les pueden brindar servicios gratuitos o de bajo costo”, dijo a Univision Noticias el doctor Ilan Shapiro, director médico de educación para la salud y el bienestar en AltaMed Health Services.

“Hay que diferenciar entre una clínica de atención de urgencias y una sala de emergencias. No son lo mismo. Por ley, en una sala de emergencia se atiende a las personas, sean de donde sean, tengan seguro de salud o no, tengan documentos (legales) o no; ellos están obligados a atenderte”.