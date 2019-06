Latinos que no hablan inglés enfrentan revés de salud si Trump suaviza regla sobre idiomas

Pero la administración Trump quiere suavizar esas regulaciones, además de no requerir más que se instruya a los pacientes sobre cómo reportar si son discriminados.

La propuesta no cambiaría los requisitos del gobierno ya existentes, que exigen que las aseguradoras y las instalaciones médicas proporcionen traductores e intérpretes de idiomas extranjeros para consumidores que no hablan inglés.

Otros no están de acuerdo.

No enterarse de sus derechos

"No veo ninguna razón para creer que esto solo tendrá un impacto insignificante", dijo Mara Youdelman, abogada gerenta de la oficina del National Health Law Program en Washington, DC, un grupo de defensa de los derechos civiles. Agregó que "es probable que las personas simplemente no se enteren de sus derechos y no accedan a atención médica para la que son elegibles".