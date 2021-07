La FDA prepara advertencia sobre la vacuna de Johnson & Johnson por un raro trastorno autoinmune

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés) anunciará una nueva advertencia para la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Johnson & Johnson en la que asegura que esa inmunización está relacionada con un efecto secundario grave y raro: el síndrome de Guillain-Barré, en el que el sistema inmunológico ataca los nervios, según publica The Washington Post y The New York Times citando fuentes familiarizadas con el hallazgo.