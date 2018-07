José Robles batalló por meses con sus dolencias, su corazón y su riñón no se encontraban bien y su estado de salud era crítico. Pero este inmigrante radicado en California tenía otra dolencia mayor, al ser indocumentado, el sistema de salud de los Estados Unidos parecía estar completamente fuera de su alcance.

“A mi tío, José Robles, se le negó un trasplante de corazón debido a que no era residente legal de los EE. UU. Y tiene hasta 4 semanas o 1 año de vida. Es padre de 3 niños pequeños y su familia necesita desesperadamente apoyo financiero. Cualquier cosa ayudará y será apreciado”, decía la campaña.

Mientras intentaban conseguir más voluntad de ayuda de la gente común que de los propios médicos, la hermana de José, Celia Romero, no se rindió en su intento de salvarle la vida. Después de la negativa de cuatro hospitales del sur de California y tras tocar miles de puertas logró por fin encontrar un centro médico que le hiciera los dos trasplantes.

En mayo, Robles salió bien librado de las dos complicadas intervenciones que se tomaron 12 horas. “Es un milagro que Dios me ha concedido para poder estar con mi familia. Me siento bien”, dijo Robles apenas recuperándose de su gran batalla.

Sin embargo, su condición de irregularidad sigue perturbándolo sobre todo considerando que no se puede mover ni viajar del país porque aún sigue en recuperación.

“Hay muchos programas que son casi gratuitos y son específicamente diseñados para estas familias, pero muchos no vienen por temor a delatar su condición. Los psicólogos y terapeutas siempre están pensando cómo los podemos ayudar si no nos dejan ayudarlos", le dijo a Univision Noticias la doctora en psicología Yamalis Díaz de Langone Medical Center de New York University.