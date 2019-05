Denver decide en votación inédita si despenalizará o no el consumo de hongos alucinógenos

La aprobación de la Ordenanza Iniciada 301, conocida como la Iniciativa de Hongos con Psilocibina de Denver, no equivaldría a una legalización como tal, pues para ello se requieren cambios regulatorios a nivel federal y del estado. Se trata más bien de “quitar prioridad, en la medida de lo posible” a las sanciones penales impuestas por la ciudad por el uso y posesión de estos hongos.

Por los momentos, la psilocibina –compuesto presente en la variedad de hongos alucinógenos– figura como una de las sustancias controladas de la Lista I, donde aparecen drogas como la heroína “con alto potencial de abuso y sin beneficios médicos conocidos”, aunque ese no sea su caso.

La psilocibina no es adictiva, no genera sobredosis y “la ciencia de salud pública apoya en general su despenalización”, aclara este experto al New York Times, pero advierte que se debe dejar en claro que su uso igual conlleva riesgos.