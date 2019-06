Comenzó la temporada de huracanes: cómo prepararte y enfrentar uno si sufres de diabetes

Lo mejor es evacuar . Ante la llegada de un huracán, si sufres un problema de salud, lo ideal es que no te expongas y evacúes, pero si la enfermedad no es grave y decides quedarte, asegúrate de estar bien preparado.

Establece un plan de acción . No está demás que tengas tu historial médico en digital o una bolsa sellada que puedas llevar contigo. Además, es fundamental contar con un plan de acción para recibir ayuda si llegara a ser necesario. Pero siempre consulta a tu médico, quien podrá darte indicaciones más precisas.

Cuenta con un buen suministro de agua potable . Es importante que evites la deshidratación tomando muchos líquidos, tal como recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Asegúrate de tener una buena provisión de alimentos no perecederos libres de azúcar como atún, frutos secos, nueces, vegetales enlatados o pepinillos.

No botes tu insulina. Si sufres de cortes de luz y tienes insulina sin utilizar, no la botes a la basura. En caso de una emergencia está permitido usar insulina vencida o no refrigerada.