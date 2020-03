Ante temor por posibles contagios de coronavirus, el gobierno de Trump no ubicará a niños migrantes en Washington y California

Los niños migrantes no acompañados ya no serán colocados en refugios en California y Washington en el futuro cercano, debido a la preocupación por el brote de coronavirus, según publicó CNN citando a una fuente familiarizada con el asunto. Este último movimiento de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, muestra la alerta creciente por el coronavirus en todo el país y los pasos que algunas agencias federales están tomando para tratar de prevenir la propagación.

Más de 3,000 niños no acompañados fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza en febrero, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU. No está claro cuántos de esos niños, si alguno, fueron colocados bajo el cuidado de instalaciones en California o Washington.

Hasta el 6 de marzo, no había habido casos sospechosos o confirmados de coronavirus entre niños extranjeros no acompañados, dijo ORR a CNN la semana pasada. Sin embargo la agencia no ha proporcionado una actualización al respecto.