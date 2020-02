¿Ansioso por la propagación del nuevo coronavirus? Estos consejos te ayudarán a mantener la calma

“Al momento en que el ébola se comunicó, tocó todos los botones equivocados: puede ser mortal, es invisible y es difícil protegerse contra él, la exposición es involuntaria y no quedó claro cómo las autoridades mantienen el control de la situación”, explica Slovic.

Esta vez, pareciera que se ha intentado lo contrario: no se han precipitado a declarar una pandemia, las autoridades sanitarias han insistido en que en función de la evidencia pareciera no ser un virus tan mortal y la Organización Mundial de la Salud ha hecho un esfuerzo por desmentir algunos bulos que han circulado en torno a la epidemia. No obstante, en tiempos de globalización en los que por Internet circulan toda clase de teorías y enfrentando lo que es una situación con altos niveles de incertidumbre, cualquiera se alarma.