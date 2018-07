Una noticia lamentable se repite una y otra vez cada verano: pequeños que pierden la vida porque sus padres los dejaron olvidados dentro del auto. La tragedia le ocurrió esta semana a una madre que fue a trabajar durante ocho horas sin darse cuenta de que había dejado a su hijo de 17 meses en la silla de seguridad de su vehículo. El pequeño no sobrevivió. En lo que va de 2018 se cuentan 24 decesos por esta causa según la organización Kids And Cars.

Por eso, la mejor manera de proteger a los pequeños es no confiarse y siempre seguir algunas recomendaciones de seguridad. Esto es lo que debes saber.

¿Cómo puede ocurrir esto?

En la mayoría de los casos, el niño se ha quedado dormido, así que no emite sonidos para que el padre lo saque. Y como muchas sillas de auto miran hacia atrás, tampoco hay una señal visual que le recuerde al adulto que el pequeño está allí.

Pero estos no son los únicos factores que entran en juego. “No son padres negligentes los que han olvidado a sus hijos en el auto” , asegura en un artículo David Diamond, un neurocientífico de la Universidad del Sur de Florida en Tampa, quien ha revisado los detalles de muchas muertes dentro de autos debido al calor.

En su criterio, dos partes del cerebro explican cómo es posible que esto ocurra a padres responsables que no están bajo el efecto de ninguna sustancia , ni tampoco dejaron a sus hijos en el auto de forma intencional.

Pone el ejemplo de cuando alguien te pide que te detengas en el mercado a comprar leche. “Muchas veces pasas al lado de la tienda, pero olvidas bajarte a comprar la leche y te vas a casa. Cuando esa persona te pregunta por la leche recuerdas la conversación pero no el motivo del porqué te fuiste directo a casa. ¿Por qué? Porque estabas en piloto automático”, argumenta.

“Siempre creí que el amor que le tenía a mi hija me haría inmune a una tragedia como esta, pero no fue así” , confiesa en una carta Jodie Edwards quien creyó haber dejado a su hija de 11 meses en casa de la niñera cuando en realidad fue directamente al trabajo luego de dejar a su hijo mayor en la guardería.

“Cuando Jena murió escuché comentarios de muchas personas que se preguntaban cómo me había olvidado de mi hija en todo el día, pero no fue así. Recordé algo inexacto. Pensé que la había dejado a salvo. Incluso estando en el trabajo le escribí un email a una amiga contándole lo grande que estaba Jena y guindé una foto de mis dos hijos en mi oficina”, relata. “Por favor no comentan el mismo error que yo, entiendan que esto podría ocurrirles”, insiste.