Un dique de contención de residuos de la minera Vale se rompió este viernes en Brumadinho, estado de Minas Gerais, según el cuerpo de bomberos y protección civil de la región. Aunque aún no hay un número exacto de fallecidos, se estima que hasta el momento han desaparecido unas 200 personas bajo el barro y los escombros.

La compañía Vale, sin embargo, expresó en un comunicado este viernes que aún no puede confirmar ninguna muerte, Según The Wall Street Journal, una portavoz de Vale dijo no tener más información sobre la situación en la mina, ni sobre el volumen de materia que la represa contenía.