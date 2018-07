Trump sacude la 'relación especial' con Reino Unido: critica el Brexit de Theresa May y pone dudas el futuro acuerdo comercial

Sus palabras llegaban luego de la explosiva entrevista del diario The Sun , que empezó a difundirse el jueves por la noche cuando May presidía una cena de gala en honor de Trump.

La oposición defiende a May

En la entrevista, concedida a The Sun el miércoles, un día antes de viajar al Reino Unido, Trump terció en el plan de May para resolver el principal asunto doméstico e internacional de su gobierno, en un momento de fragilidad política de ésta.

"Yo lo habría hecho de manera muy diferente. De hecho le dije a Theresa May cómo hacerlo, pero no estuvo de acuerdo, no me escuchó", aseguró Trump, que consideró que la propuesta de May no respeta lo que los británicos decidieron en el referéndum sobre la UE de junio de 2016.