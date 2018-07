Trump antes de la reunión de los socios de la OTAN: "Alemania es prisionera de Rusia"

"No es normal, ellos pagan miles de millones de dólares a Rusia y tenemos que defenderlos contra Rusia" , agregó en una desconcertante declaración luego de que el lunes, antes de salir a Bruselas, aseguró que su cita el próximo lunes con el enemigo número uno de la Alianza, el presidente ruso Vladimir Putin, sería "más fácil" que con sus aliados.

La cifras engañosas de Trump

Las horas previas a la reunión de los 29 líderes de la Alianza han estado marcadas por las críticas de Trump a sus aliados por no dedicar el 2% de su PIB nacional en defensa , como se comprometieron en 2014 en Gales.

"Muchos países de la OTAN, a los que se espera que nosotros defendamos, no solo no llegan a su compromiso actual del 2% (que es bajo), sino que también son morosos y deben varios años en pagos que no se han hecho. ¿Se lo reembolsarán a EEUU?", tuiteó luego el presidente, poco antes de aterrizar en la capital belga.