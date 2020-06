El 'George Floyd Challenge', un nuevo y repugnante reto de jóvenes blancos en redes sociales

Investigaciones y arrestos

De acuerdo con algunos medios británicos y el diario The New York Post , tres adolescentes británicos fueron arrestados el pasado 31 de mayo por la policía de Northumbria, en el Reino Unido, después de compartir fotos para el ‘desafío George Floyd’ en Snapchat. Desde entonces, esa cuenta fue eliminada pero las publicaciones fueron compartidas y replicadas en otras plataformas.

"Como padre y propietario de un negocio, me gustaría disculparme personalmente por los recientes acontecimientos relacionados con la foto que tomaron mis empleados, uno de los cuales fue mi hijo. Fue realmente insensible y ofensivo, no solo para la familia de George Floyd, sino para todas las personas", publicó en Facebook Mark Strandlund, propietario de Shade Tree Construction. "Este comportamiento no es tolerado por mí, mi familia o mi empresa. Sé que las palabras solo llegan hasta cierto punto, pero tenga la seguridad de que esto no se toma a la ligera. Se está tratando a nivel personal y profesional para garantizar seguir adelante y que no se repita, y se sacará una lección de esta experiencia", añadió.