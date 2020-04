Wisconsin celebra elección en medio de restricciones a vida civil por coronavirus

Los centros de votación cerraron a las 6 de la noche , hora local, luego de una jornada en la que los votantes comenzaron a hacer fila antes de que las urnas abrieran a las 7 de la mañana. Por orden de la comisión electoral del estado, las oficinas electorales locales no anunciarán ningún resultado hasta el 13 de abril.

Antes de la elección, las autoridades cerraron cientos de centros de votación debido a la pandemia. En Milwaukee abrieron sólo cinco de 180 centros , creando filas de votantes que duraron horas, reportó The New York Times .

Muchos de los votantes llegaron con mascarillas e hicieron filas guardando su distancia de otros para evitar el contagio del Covid-19. Otras personas dijeron que nunca recibieron las papeletas por correo , pese a que el gobierno estatal indicó que este problema no era generalizado, agregó el diario.

“Según el sitio web, ellos me enviaron la papeleta el 23 de marzo”, dijo Luhn. “Ayer, me di por vencido. Llamé a la comisión electoral. Me pusieron en una espera interminable”.