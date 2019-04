Washington se prepara para conocer la versión incompleta del informe de Mueller sobre el 'Rusiagate'

El reporte de 400 páginas no será conocido en su totalidad porque los expertos del Departamento de Justicia han estado editándolo para ocultar información que no deba ser del conocimiento público, como los procedimientos del gran jurado, datos sobre investigaciones aún en marcha, materiales relaciones con trabajos y métodos usados por las agencias de inteligencia, así como aspectos de la investigación que puedan afectar la reputación de terceros que no hayan sido indiciados.