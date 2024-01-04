Cambiar Ciudad
Presentan recurso para que Trump no aparezca en la boleta electoral en Illinois y Massachusetts

La petición, similar a las presentadas en más de una docena de otros estados, se basa en la Enmienda 14 de la Constitución.

Univision y Agencias
Un grupo de votantes presentaron este jueves un recurso que busca excluir al expresidente Donald Trump de la boleta de las elecciones primarias republicanas de Illinois y Massachusetts.

Los opositores alegan que el expresidente es inelegible para ocupar el cargo porque incitó e hizo poco para detener el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos.

La petición, similar a las presentadas en más de una docena de otros estados, se basa en la Enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe ocupar un cargo a toda persona que previamente haya prestado juramento de defender la Constitución y posteriormente “haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión” contra el país o prestado “ayuda o facilidades” a sus enemigos.

El documento Illinois, de 87 páginas, firmado por cinco personas de diversas partes del estado, expone el caso de que Trump, tras haber perdido las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden, avivó los ánimos de los partidarios más radicales que atacaron el Capitolio el día en que el Congreso certificó los resultados electorales. Cinco personas murieron a causa del disturbio y más de 100 resultaron heridas.

Un argumento similar utilizó el grupo en Massachusetts, aliado con Free Speech for People que se define en su web como "una fuerza líder en el país en la defensa de la Constitución y en cumplir la promesa de igualdad política para todos".

Hasta la tarde del jueves, la Junta Electoral del estado de Illinois aún no había programado una audiencia para la petición, dijo el portavoz Matt Dietrich. La junta tiene previsto escuchar en su reunión del 11 de enero otras 32 objeciones a la boleta electoral propuesta.

En Colorado y Maine, autoridades judiciales y estatales respectivamente, decidieron remover el nombre de Trump de las boletas de las elecciones primarias.

El expresidente pidió el miércoles a la Corte Suprema de EEUU que anule el fallo de diciembre en el que la Corte Suprema de Colorado eliminó su nombre de la boleta electoral del estado y un día antes también presentó un recurso contra la decisión de Maine.

En el complejo sistema político y electoral estadounidense, donde los estados son los encargados de organizar los comicios, incluidos los presidenciales, cada uno tiene sus propias leyes y reglas, por lo que demandas parecidas pueden tener un desenlace distinto.

Debido a esas tensiones entre diferentes estados, ha crecido en los últimos días la presión sobre la Corte Suprema estadounidense para que se posicione y fije una postura a nivel federal.

Elecciones 2024PolíticaDonald TrumpEstados Unidos de AméricaEleccioneselecciones presidencialesRepublicanosPartido RepublicanoCorte SupremaIllinoisMassachusetts