Trump llama "corruptos" a los demócratas en sus primeras palabras tras el juicio político

"En las últimas semanas y nuevamente ayer, políticos y líderes republicanos valientes tuvieron la sabiduría para hacer lo que todos saben era lo correcto. No me gusta la gente que usa su fe para justiciar lo que saben que es incorrecto. Tampoco me gusta la gente que dice que reza por ti cuando saben que no es así", agregó Trump, quien tiene previsto hablar esta tarde sobre el resultado del juicio político.