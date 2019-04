Reporte del Departamento de Justicia sobre el 'Rusiagate' será publicado este jueves

El reporte de Mueller tiene unas 400 páginas y sectores opositores al gobierno han asegurado que el resumen inicial entregado por el fiscal general William Barr de solo cuatro páginas no fue suficiente para cerrar el capítulo de una investigación que duró casi dos años y presentó decenas de acusaciones contra colaboradores de Trump, entre ellos, su ex jefe de campaña, Paul Manafort.



En efecto, Barr dijo ante un panel del Senado que cree que las agencias de inteligencia de EEUU estuvieron involucradas en un espionaje a la campaña presidencial de 2016 de Trump. "Creo que ocurrió el espionaje", indicó en una audiencia en el Senado ante el Comité de Asignaciones. "Pero la pregunta es si fue adecuadamente fundamentado y no estoy sugiriendo que no fue así... No estoy sugiriendo que esas reglas fueron violadas, pero creo que es importante revisar eso. Y no estoy hablando necesariamente del FBI, sino de las agencias de inteligencia más ampliamente".