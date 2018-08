Qué ha pasado con los grupos supremacistas blancos a un año de las manifestaciones en Charlottesville

Unite the Right

, un año despúes

Cuando han pasado 12 meses, una marcha similar a la de Charlottesville ha sido convocada, esta vez en Washington DC, el domingo 12, con el nombre “Unite the Right 2” y en defensa de los "derechos civiles de los blancos".

“Ellos no vieron la luz, pero decidieron no seguir manifestándose en público. No están mostrando sus caras, pero no es que desaparecieron”, advirtió en conversación con Univision Noticias Heidi Beirich, directora del Proyecto de Inteligencia del Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización que se dedica a monitorear los que define como “grupos de odio” en todo el país.